Хинштейн: в автомобиле подозреваемых в теракте в «Крокусе» нашли паспорта граждан Таджикистана

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн подтвердил информацию СМИ о том, что в Брянской области задержали двух человек в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Московской области.

По словам депутата, автомобиль Renault, в котором ехали подозреваемые, обнаружили в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь Карачинского района Брянской области. Хинштейн рассказал, что водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудников правоохранительных органов и попытался скрыться.

«В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается», — сообщил Хинштейн.

По его словам, в салоне автомобиля найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана.

Телеграм-канал Astra опубликовал фото, на котором, как утверждается, показан автомобиль «Рено Симбол», не остановившийся по требованию правоохранительных органов в районе деревни Хацунь.

По данным СМИ, четырем подозреваемым удалось скрыться. Телеграм-канал Baza сообщил, что полиция получила ориентировки на четырех подозреваемых граждан Таджикистана. В МИД Таджикистана заявили, что не получали от России подтверждения этой информации, в ведомстве назвали сообщения СМИ недостоверными.

Читайте также

После теракта в «Крокус Сити Холле», как утверждают СМИ, задержали двух подозреваемых, еще четверо скрылись По последним данным, погибли больше 80 человек, пострадали почти 200

Читайте также

После теракта в «Крокус Сити Холле», как утверждают СМИ, задержали двух подозреваемых, еще четверо скрылись По последним данным, погибли больше 80 человек, пострадали почти 200