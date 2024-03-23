ФСБ утверждает, что подозреваемые в теракте в «Крокусе» собирались бежать в Украину, где «имели соответствующие контакты»

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что четверо подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» задержаны в Брянской области. Заявление ФСБ цитирует РИА Новости.

«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву», — заявили в ФСБ.

В российской спецслужбе утверждают, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, они «имели соответствующие контакты на украинской стороне».

В ФСБ добавили, что выясняют все обстоятельства теракта. В ведомстве заявили, что преступление тщательно планировалось. Оружие, применявшееся террористами, находилось в заранее подготовленном тайнике.

По данным ФСБ, помимо подозреваемых в рамках дела задержаны еще семь человек.

Расследование теракта продолжается.

По данным Следственного комитета РФ, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 93 человека. По информации телеграм-канала «112», которая не подтверждена, более 100 человек погибли и 200 пострадали.

МИД Украины категорически отвергает обвинения, прозвучавшие от российских официальных лиц, в том, что Украина якобы причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». «Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля», — заявили в министертсве.

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