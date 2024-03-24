В МВД заявили, что полиция прибыла в «Крокус» через пять минут после вызова. Это на семь минут раньше, чем уехали террористы

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полиция во время теракта прибыла к «Крокус Сити Холлу» через пять минут после вызова. Как подсчитало «Агентство», это значит, что полицейские были у концертного зала за семь минут до того, как здание покинули террористы.

Волк в посте в своем телеграм-канале, опубликованном днем 24 марта, критиковала «публикации о не должном реагировании полицейскими на чрезвычайное происшествие». Она призвала журналистов и блогеров «критически относиться к непроверенной информации».

«Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут», — написала она.

Как отмечает «Агентство», 23 марта государственный телеканал «Россия 1» сообщил, что первые звонки стали поступать в экстренные службы в 20:01 (аналогичное время называл Mash).

Таким образом, из заявления Волк следует, что полицейские прибыли на место в 20:06. При этом сообщения стрельбе в зрительном зале сообщения появились в 20:03, а территорию «Крокуса» террористы покинули только в 20:13.