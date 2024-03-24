15-летний школьник Ислам Халилов, подрабатывавший гардеробщиком в «Крокус Сити Холле», спас более ста человек, указав им выход на улицу через служебные помещения. Первым об этом сообщил телеграм-канал «112».

Сам Ислам Халилов рассказал изданию «Москва онлайн», что подрабатывал в концертном зале около года. В день теракта он заступил на смену в 16:00. Когда началось нападение, и он услышал громкие звуки, то сначала подумал, что «может, какая-то шумная компания пришла». Халилов понял, что что-то не так, когда со стороны лестницы начали выбегать люди.

Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, с лестницы либо с эскалатора могут выйти, не знаю, гранату кинуть или огонь на поражение открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить в сторону «Экспо».

Халилов объяснил, что его как сотрудника инструктировали, как действовать в чрезвычайной ситуации, поэтому он «знал, куда уводить людей, чтобы их обезопасить». В итоге он сопроводил около сотни человек до входа в «Крокус Экспо» — здания, примыкающего к «Крокус Сити Холлу». Сам подросток шел последним, чтобы, по его словам, «знать, что никого не оставил».

«Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне все это пришлось пережить. Что все это было на моих глазах. Я сам еще, если честно, в шоковом состоянии. На моих глазах мужчину пристрелили, не могу перестать об этом думать», — рассказал Халилов.

В интервью Ruptly Халилов сказал, что не чувствует себя героем: «Это была часть моей работы. Лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотне людей».

Халилов — болельщик московского «Спартака». Когда о его поступке стало известно, клуб пригласил подростка на встречу с футболистами и подарил абонемент на домашние матчи.

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что отправил подростку миллион рублей. «Я очень благодарен Моргенштерну, я искренне очень рад, с помощью него у меня хоть как-то облегчится жизнь», — сказал сам Ислам Халилов. Как пишет «Подъем», его семья использует эти деньги, чтобы закрыть кредиты.

Также Халилова наградят медалью мусульман России «За заслуги», заявил глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин. Награду подростку вручат в Соборной мечети в Москве во время ближайшей пятничной молитвы.