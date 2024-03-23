Российские пропагандисты и «военкоры» ищут «украинский след» в нападении на «Крокус Сити Холл» Об этом же говорят Путин и ФСБ. Украина отрицает причастность к теракту

Боец Росгвардии на территории «Крокус Сити Холла», 22 марта 2024 года Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix / LETA

После теракта в «Крокус Сити Холле» сразу возникла версия, что ответственность за него несет « ». В соцсетях было опубликовано заявление от имени террористической группировки, его подлинность подтвердили журналистам анонимные американские чиновники. Потом вышло заявление агентства «Амак», близкого к террористам. В нем говорится, что боевики «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан». Тем не менее, российские «военкоры» и пропагандисты заговорили об «украинском следе». Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что с украинской стороны для террористов было подготовлено «окно» для перехода границы. В разведке и Офисе президента Украины причастность к теракту отрицают.

Одним из первых о возможной связи террористов с Украиной написал вечером 22 марта «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников, которые предположили, что нападавшие «могли быть членами» .

Главное управление разведки Украины (ГУР), МИД страны и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отвергли какую-либо причастность украинских сил к стрельбе в «Крокус Сити Холле». Однако на следующий день после теракта о том, что за ним стоит Украина, уже прямо писали и российские «военкоры», и другие публичные лица в российских СМИ.

Пост с заголовком «Главные признаки того, что за терактом стоит Украина» опубликовал член Совета по правам человека при президенте и «военкор» Александр Коц. По его словам, после теракта его «слегка покоробило» от того, «с какой скоростью интернет-сообщество привязало Украину к этому кровавому преступлению». Но нападавшие, пишет Коц, действовали не как «классические террористы», а были больше похожи на наемных убийц. Коц констатирует, что когда в Киеве запустили «заезженную пластинку в жанре „обстреляли сами себя“», у него рассеялись «последние сомнения». «За терактом стоят украинские спецслужбы. Ну и те, кто стоят за ними», — заключает он.

Автор военного телеграм-канала «Старше Эдды», у которого более полумиллиона подписчиков, называет теракт «попыткой ответа» на действия российских войск. «Мы уничтожаем вражескую армию и инфраструктуру, они в ответ бьют по мирным городам и убивают мирных людей», — пишет он.

Вице-спикер Мосгордумы и корреспондент ВГТРК Андрей Медведев рассуждает, почему британская разведка МИ-6, которая, по его мнению, «покровительствует украинскому ГУР», и само Главное управление разведки Украины «выбрали для исполнения чудовищного теракта в Москве именно что мигрантов». По его версии, украинские спецслужбы «активно работают с исламскими радикалами полтора десятка лет».

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что исполнители теракта подобраны так, «чтобы можно было убедить туповатую мировую общественность, что [за терактом стоит] ». «Значит, так. Никакой это не ИГИЛ. Это хохлы», — написала Симоньян.

Из официальных лиц прямо высказался сенатор Виктор Бондарев, назвавший произошедшее в «Крокус Сити Холле» «терактом и диверсией со стороны Украины». Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал «главными заинтересованными» в теракте «Украину и ее покровителей».

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МИД России в своем заявлении напрямую Украину не обвиняет, однако пишет, что «киевский режим» на протяжении последних лет осуществляет «активную и системную террористическую деятельность против российских граждан». МИД упоминает обстрелы жилых кварталов, атаки на гражданскую инфраструктуру и покушения на общественных деятелей и журналистов в России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова утверждает, что террористы якобы планировали скрыться в Украине. Захарова назвала Украину страной, которая «руками западных либеральных режимов десять лет превращалась в центр распространения терроризма в Европе, опередив в экстремистском угаре даже Косово».

Автомобиль, на котором пытались скрыться террористы, по данным телеграм-канала Baza, остановили в Брянской области недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью. Посол Беларуси в России заявлял, что белорусские спецслужбы помогли «не дать уйти террористам через общую границу». Однако позже депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что машина была остановлена в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, расположенной на трассе, ведущей в сторону Украины, но находящейся гораздо дальше от украинской границы, чем Теплый — от белорусской. В ФСБ России заявили, что автомобиль остановили в Брянской области, а террористы намеревались пересечь российско-украинскую границу, но конкретный населенный пункт не назвали. «Медуза» геолоцировала видео с задержанием одного из террористов — оно снято недалеко от деревни Хацунь примерно в 140 километрах от границы с Украиной.

Владимир Путин в своем обращении к россиянам, с которым он выступил спустя 19 часов после теракта, заявил, что все четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них «с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы».

ФСБ заявила, что подозреваемые «продвигались на машине в сторону российско-украинской границы» и «имели соответствующие контакты на украинской стороне».

На следующий день после теракта ГУР еще раз отверг причастность украинских спецслужб к нападению на «Крокус». Спикер украинской разведки Андрей Юсов заявил, что версия Путина об «окне» с украинской стороны «не выдерживает никакой критики». «Больше двух лет идет полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками», — сказал Юсов.

Михаил Подоляк написал, что в офисе украинского президента «ожидали версии российских чиновников об „украинском следе“», однако любые попытки «подключить» Украину к теракту «абсолютно несостоятельны» и она «не имеет ни малейшего отношения» к этому. Владимир Зеленский теракт в «Крокус Сити Холле» и заявления Путина не комментировал.

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