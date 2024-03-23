«Медуза» геолоцировала видео предполагаемого задержания одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Оно снято на трассе «Украина» в 140 километрах от границы

Журналисты «Медузы» установили место съемки видеозаписи, на которой, как утверждается, показан момент задержания одного из подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Видео, предположительно представленное ФСБ, снято недалеко от поворота с трассы М3 «Украина» в деревню Хацунь (примерно 30 километров от Брянска и 140 километров от границы с Украиной).

На видео задержания и на стрит-вью Google Maps (снято в июле 2018 года) видны похожие ориентиры: сине-зеленые столбики между сосной и дубом у дороги, а также противопожарный ров, расположенный вдоль дороги.

К таким же выводам пришел один из участников сообщества GeoConfimed, занимающегося геолокацией видео.

На видео запечатлен мужчина, который на допросе представился как 30-летний Раджаб Ализаде. На кадрах видно, что его лицо в крови. Судя по другому видео, этому человеку после задержания отрезали часть уха.

О том, что подозреваемых в теракте задержали в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, первым сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

При этом первоначально появилась информация, что автомобиль с предполагаемыми преступниками остановили возле поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Беларусью и Украиной. Поселок Теплый расположен в 16 километрах от границы с Беларусью и примерно в 200 километрах от деревни Хацунь. Кроме того, посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что белорусские спецслужбы «помогали не дать уйти террористам через общую границу».

При этом Госавтоинспекция около девяти утра 23 марта сообщила, что временно ограничено движение транспорта по участку трассы М-3 «Украина» между 368-м и 385-м километром, к юго-востоку от Брянска.

Место предполагаемого задержания Ализаде находится в семи километрах южнее перекрестка трасс М3 «Украина» и P-120. От перекрестка P-120 ведет на запад к границе Беларуси, а М3 на юг — в Украину. Таким образом, место задержания подозреваемого позволяет российским властям утверждать, что террористы направлялись именно в Украину. Однако ранее — после теракта 2017 года в метро Санкт-Петербурга — ФСБ снимало в Подмосковье на камеру подставное задержание подозреваемых, писали эксперты правозащитного общества «Мемориал» (в реальности один из них был задержан в Бишкеке и выдан России, а другой несколько недель находился в неком подвале под контролем спецслужб).

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