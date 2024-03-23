В сети появилось видео задержания одного из подозреваемых в теракте в «Крокусе». На кадрах ему отрезают кусок уха и заставляют съесть

Российские телеграм-каналы распространили небольшое видео, на котором, как утверждается, показан момент задержания одного из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Предположительно, это 30-летний Раджаб Ализаде.

Внимание. В следующем абзаце описаны сцены жестокости. Просим чувствительных людей не читать его.

На записи продолжительностью 24 секунды человек в камуфлированной одежде удерживает Ализаде на земле, затем подносит к его правому уху нож и отрезает кусок. Затем силовик несколько раз пытается вложить отрезанный кусок уха в рот задержанного, после чего бьет его по лицу. На видео можно заметить, что у Ализаде связаны руки.

На другом видео, снятом после задержания Раджаба Ализаде, можно увидеть, что правая часть его лица в крови, а часть уха отсутствует. Кроме того, в сети есть записи допроса Ализаде, он снят с забинтованной головой. На записи человек за кадром говорит: «Отвечай как можешь! Я рядом сижу! У тебя одно ухо осталось!»

ФСБ России сообщила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске задержала в Брянской области всех подозреваемых в нападении. В МВД России сообщили, что все задержанные — иностранцы (ранее СМИ писали, что это граждане РФ).

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