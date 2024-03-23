«Исламское государство» назвало теракт в «Крокусе» «самой жестокой атакой за последние годы»

Террористическая организация «Исламское государство» выпустила расширенное заявление в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Московской области. Заявление, выпущенное от имени агентства «Амак», близкого к террористам, появилось в основном канале ИГ в телеграме 23 марта. Внимание на это обратила группа SITE, отслеживающая активность террористов в соцсетях.

В публикации теракт в «Крокусе» назван «самой жестокой атакой за последние годы». В заявлении говорится, что боевики «Исламского государства» 22 марта «предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан». В нападении участвовали четверо боевиков, вооруженные пулеметами, пистолетами, ножами и коктейлями Молотова. Перед нападением боевики наблюдали за местом.

В сообщении утверждается, что трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, а четвертый участник группировки поджег помещение. В заявлении сказано, что в результате атаки не менее 300 человек погибли или получили ранения, а на месте произошел крупный пожар.

Источники «Амак» добавили, что «нападение произошло в обычном контексте бушующей войны между „Исламским государством“ и странами, борющимися с исламом».

«Исламское государство» опубликовало групповое фото предполагаемых террористов, их лица заретушированы. Как заметило издание The Insider, цвет, покрой и принт на одежде двоих людей на фотографии совпадает с одеждой задержанных по подозрению в совершении теракта.

После теракта в «Крокус Сити Холле» террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на концертный зал. Источники The New York Times и CBS News сообщили, что, по данным США, за нападением стоят террористы ИГ. По информации американских изданий, в США подозревают в организации теракта группировку «Вилаят Хорасан» — подразделение террористической группировки в Афганистане.

По последним данным властей РФ, при теракте погибли 133 человека. По числу погибших нападение стало вторым крупнейшим терактом в РФ после нападения на школу в Беслане 1 сентября 2004 года, когда, по официальным данным, погибли 334 человека.

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Все эпизоды Что известно о «Вилаяте Хорасан» — крыле ИГИЛ? Многие (но не российские пропагандисты) возлагают на него ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» 00:00 28:48