Люди у сгоревшего здания «Крокус Сити Холла» зажигают свечи в память о жертвах теракта, 23 марта 2024 года Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

По последним официальным данным, в результате теракта погибли 133 человека, в том числе три ребенка. Общее число пострадавших, по информации МЧС, достигло 152 человек, пятеро из которых — дети, госпитализированы 114 человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вечером 23 марта заявил, что спасательная операция на месте теракта завершилась, но поисковые работы все еще продолжаются. К сгоревшему зданию концертного зала прибыла тяжелая техника, к семи утра воскресенья, сообщило МЧС, было разобрано 91 кубометр завалов.

В России 24 марта — день траура. По всей стране на госучреждениях приспущены флаги, отменены массовые и развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы изменили сетку вещания и отменили показ рекламы. Также в знак солидарности флаги приспустили некоторые посольства — в частности, США, Нидерландов и Великобритании. Как сообщает ТАСС, с раннего утра месту теракта приходят люди, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память о погибших. День траура также объявили Никарагуа, Абхазия и Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины. В России в последний раз общенациональный день траура объявляли 28 марта 2018 года после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек.

Ресурсы, связанные с ИГИЛ, опубликовали видео, снятое во время нападения от первого лица. Из записи можно сделать вывод, что в атаке принимали участие не менее четырех террористов. В ролике крупным планом показано, как они стреляют в толпу, а одному из лежащих на полу людей перерезают горло. Кадры сняты у юго-восточного входа в зал на первом этаже, в это время в зале уже идет дым. Лица самих террористов в видео замазаны. На кадрах один из террористов кричит: «Давай», «Убей их, не жалей», «Неверные будут побеждены» и прославляет Аллаха.

Басманный суд в ближайшие часы, вероятно, изберет меру пресечения подозреваемым в теракте. В преддверии заседания (официально о том, что следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте, не сообщалось) у здания усилили меры безопасности и выставили заграждения. О задержании четырех предполагаемых террористов ФСБ заявила утром 23 марта. Спецслужба утверждала, что это произошло в Брянской области на пути в Украину, где у них были «соответствующие контакты». В сети распространилось видео задержания предполагаемых террористов, на котором одному из них отрезают ухо, а затем заставляют его съесть. ТАСС сообщал, что вечером задержанных привезли в Москву и доставили в Следственный комитет.

Сгоревший концертный зал восстановят, следует из официального заявления компании «Крокус Интернешнл». «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — сказано в официальном сообщении, опубликованном вечером 23 марта. Компания выразила соболезнования родным погибших, а также благодарность команде концертного зала, которая «в кризисной ситуации действовала профессионально, четко и героически, благодаря чему удалось спасти большинство гостей и сотрудников». Владелец «Крокус Сити Холла» бизнесмен Араз Агаларов посетил место теракта и назвал случившееся «необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей».