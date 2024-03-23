«Произошла страшнейшая трагедия». Владелец «Крокус Сити Холла» впервые прокомментировал нападение на концертный зал

Владелец «Крокус Сити Холла» бизнесмен Араз Агаларов вечером 23 марта приехал к разрушенному в результате теракта концертному залу. Агаларова-старшего, сообщает РБК, сопровождал сын Эмин.

Араз Агаларов, комментируя произошедшее, заявил телеканалу РБК: «Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что ничего подобного не происходило». Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.

Бизнесмен также рассказал, что вооруженные люди вошли в концертный зал не через двери, а через окно соседнего выставочного центра. Один из сотрудников охраны «Крокус Сити Холла» был убит, другой ранен. «Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — заявил Агаларов.

Хронология нападения

Как террористы проникли в «Крокус Сити Холл» и по какому маршруту двигались внутри? Восстанавливаем хронологию Мы составили схему по видео очевидцев

Хронология нападения

Как террористы проникли в «Крокус Сити Холл» и по какому маршруту двигались внутри? Восстанавливаем хронологию Мы составили схему по видео очевидцев

По последним на момент публикации заметки официальным данным в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, около 200 пострадали. Поисковая операция в разрушенном концертном зале продолжается. Список жертв не является окончательным.

Группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл», где должна была выступать группа «Пикник», вечером 22 марта. Они открыли огонь по пришедшим на концерт, а затем подожгли зал. Пожар в «Крокус Сити Холле» удалось потушить лишь спустя почти сутки.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» — это провал спецслужб? Такие атаки можно предотвратить? А охрана могла остановить нападавших? Отвечает социолог Кирилл Титаев. Он много лет изучает российских силовиков