«Произошла страшнейшая трагедия». Владелец «Крокус Сити Холла» впервые прокомментировал нападение на концертный зал
Владелец «Крокус Сити Холла» бизнесмен Араз Агаларов вечером 23 марта приехал к разрушенному в результате теракта концертному залу. Агаларова-старшего, сообщает РБК, сопровождал сын Эмин.
Араз Агаларов, комментируя произошедшее, заявил телеканалу РБК: «Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило». Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.
Бизнесмен также рассказал, что вооруженные люди вошли в концертный зал не через двери, а через окно соседнего выставочного центра. Один из сотрудников охраны «Крокус Сити Холла» был убит, другой ранен. «Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — заявил Агаларов.
По последним на момент публикации заметки официальным данным в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, около 200 пострадали. Поисковая операция в разрушенном концертном зале продолжается. Список жертв не является окончательным.
Группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл», где должна была выступать группа «Пикник», вечером 22 марта. Они открыли огонь по пришедшим на концерт, а затем подожгли зал. Пожар в «Крокус Сити Холле» удалось потушить лишь спустя почти сутки.