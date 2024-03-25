Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос CNN о следах пыток задержанных после теракта в «Крокус Сити Холле».

Журналист CNN отметил, что на видео из суда, который арестовывал подозреваемых, заметно, что они «имеют признаки насильственных действий» — у них синяки и распухшие лица, а также в соцсетях были видео и фото, свидетельствующие о применении пыток.

«Я оставляю без ответа этот вопрос», — сказал Песков на просьбу прокомментировать следы пыток задержанных.

Накануне Басманный районный суд арестовал на два месяца четверых подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». На фото и видео из суда заметно, что они избиты. У одного из них на шее обрывки пакета, у другого забинтовано ухо, кусок которого ему, вероятно, отрезали при задержании. Еще один обвиняемый был доставлен в зал суда на носилках с катетером. В телеграм-каналах появлялась информация, что при задержании ему выдавили глаз. Он сидел с закрытыми глазами и на происходящее в зале никак не реагировал.

На следующий день после теракта в Z-каналах появилось видео, на котором один из задержанных лежит на полу со спущенными штанами, в район его поясницы тянутся провода от стоящего рядом прибора, который силовики используют для пыток разрядами электричества.

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