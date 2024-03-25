В «Крокус Сити Холле» заявили, что во время теракта из здания эвакуировали пять тысяч человек

Работник концертного зала «Крокус Сити Холл» рассказал ТАСС, сколько человек удалось вывести из концертного зала во время теракта 22 марта.

«Из здания были эвакуированы пять тысяч человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении», — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС России по Московской области ранее говорили, что спасатели вывели около 100 человек из подвала здания. Сколько человек спасли с крыши здания, в МЧС не уточняли.

Сколько всего человек находились в «Крокусе» в день теракта, точно неизвестно. Зрительный зал рассчитан на 6200 мест (а с учетом танцпола его вместимость — 7233 человека). На концерт группы «Пикник», которая планировала выступить в «Крокусе» в тот день, продали все билеты, говорили представители коллектива.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. По данным Следственного комитета РФ на 24 марта, погибли 137 человек, количество жертв может вырасти. По информации Минздрава Московской области, пострадали 182 человека.

Читайте также

«До последнего надеюсь, что хотя бы кто-то выживет» Это рассказ Николая Фигурина. В «Крокусе» погибли его близкие: брат Игорь и его жена Анна. Они пошли туда с 16-летней дочерью — о ее судьбе ничего неизвестно

Читайте также

«До последнего надеюсь, что хотя бы кто-то выживет» Это рассказ Николая Фигурина. В «Крокусе» погибли его близкие: брат Игорь и его жена Анна. Они пошли туда с 16-летней дочерью — о ее судьбе ничего неизвестно