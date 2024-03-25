Жители Киева укрываются от российских ракет в метро. В Белгороде ликвидируют последствия нового обстрела ВСУ Семьсот шестидесятый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

ВСУ нанесли «самый массированный за последнее время» удар по Севастополю, есть погибший и пострадавшие.

Украинские военные утверждают, что в ходе атаки поразили большие десантные корабли Черноморского флота «Ямал» и «Азов».

Российская крылатая ракета на 39 секунд залетела в воздушное пространство Польши в ходе массированного ракетного обстрела территории Украины.

Владимир Зеленский прокомментировал обвинения о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», назвав Путина «ничтожеством».

Обстрел Киева

Российские войска в ночь на 24 марта нанесли удар по территории Украины ракетами и дронами. Всего, по данным украинских военных, было выпущено 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, базирующихся на аэродроме в Энгельсе, а также 28 беспилотников типа «Шахед», запущенных из Краснодарского края и Крыма. 18 ракет и 25 беспилотников, заявили представители ВСУ, удалось сбить. Удар, в частности, был нанесен по Киеву — третий раз за последние четыре дня.

«Медуза» составила карту разрушений в Киеве за два года полномасштабной войны.

Над Киевом, сообщала городская военная администрация, средства ПВО сбили 10 ракет Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Воздушная тревога в столице Украины продолжалась два часа, жители Киева прятались в укрытиях. в том числе на станциях метро Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Обломки одной из российских крылатых ракет, сбитых над Киевом Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Фрагменты сбитых ракет упали в Деснянском и Шевченковском районах Киева, повреждены несколько зданий, люди не пострадали Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Разрушения в Очеретино на Авдеевском направлении

Очеретино — поселок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины, к северо-западу от Донецка, недалеко от Авдеевки. Поселок постоянно обстреливают российские войска, он сильно разрушен. До начала полномасштабной войны в Очеретино жили около 4,3 тысячи человек. Журналисты «Нового времени», побывавшие в поселке в феврале, сообщали, что в Очеретино остаются около 570 человек.

Очеретино много месяцев находится практически на линии фронта . Поселок сильно разрушен Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Власти постоянно призывают жителей эвакуироваться, но не все готовы покинуть свои даже разрушенные дома Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Обстрел Белгорода

Белгород и Белгородский район днем 24 марта вновь попали под обстрел ВСУ. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Белгород с начала марта ежедневно находится под обстрелом.

На подлете к Белгороду, сообщал глава региона, были сбиты 22 воздушные цели AFP / Scanpix / LETA

AFP / Scanpix / LETA

По данным главы Белгородской области, в Белгороде были повреждены 22 квартиры в семи многоэтажных домах и семь частных домовладений и 11 автомобилей Канал мэра Белгорода Валентина Демидова в Telegram

«Мы стараемся все максимально быстро восстановить — чем быстрее это делаем, тем больше уверенности у людей в том, что мы справимся с любой бедой», — заявил белгородский губернатор, комментируя последствия очередного обстрела. AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.