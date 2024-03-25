Жители Киева укрываются от российских ракет в метро. В Белгороде ликвидируют последствия нового обстрела ВСУ Семьсот шестидесятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- ВСУ нанесли «самый массированный за последнее время» удар по Севастополю, есть погибший и пострадавшие.
- Украинские военные утверждают, что в ходе атаки поразили большие десантные корабли Черноморского флота «Ямал» и «Азов».
- Российская крылатая ракета на 39 секунд залетела в воздушное пространство Польши в ходе массированного ракетного обстрела территории Украины.
- Владимир Зеленский прокомментировал обвинения о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», назвав Путина «ничтожеством».
Обстрел Киева
Российские войска в ночь на 24 марта нанесли удар по территории Украины ракетами и дронами. Всего, по данным украинских военных, было выпущено 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, базирующихся на аэродроме в Энгельсе, а также 28 беспилотников типа «Шахед», запущенных из Краснодарского края и Крыма. 18 ракет и 25 беспилотников, заявили представители ВСУ, удалось сбить. Удар, в частности, был нанесен по Киеву — третий раз за последние четыре дня.
«Медуза» составила карту разрушений в Киеве за два года полномасштабной войны.
Разрушения в Очеретино на Авдеевском направлении
Очеретино — поселок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины, к северо-западу от Донецка, недалеко от Авдеевки. Поселок постоянно обстреливают российские войска, он сильно разрушен. До начала полномасштабной войны в Очеретино жили около 4,3 тысячи человек. Журналисты «Нового времени», побывавшие в поселке в феврале, сообщали, что в Очеретино остаются около 570 человек.
Обстрел Белгорода
Белгород и Белгородский район днем 24 марта вновь попали под обстрел ВСУ. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, четыре человека получили ранения, трое из них госпитализированы. Белгород с начала марта ежедневно находится под обстрелом.
Главные фотографии предыдущего — семьсот пятьдесят девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.