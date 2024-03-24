ВСУ обстреляли Севастополь. Губернатор аннексированного города назвал атаку «самой массированной за последнее время»
Вечером 24 марта ВСУ атаковали аннексированный Севастополь.
Назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев назвал удар «самым массированным за последнее время». По его данным, 65-летний мужчина погиб из-за попадания осколка ракеты в жилой дом, еще четыре человека пострадали.
Сколько ракет было выпущено по городу, неизвестно. По версии Развожаева, средства ПВО перехватили «более 10 ракет». В телеграм-каналах фигурировали другие цифры, вплоть до 30.
Как утверждает командование ВСУ, во время атаки были поражены большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также центр связи Черноморского флота России.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал пост, в котором поблагодарил летчиков и моряков «за успешную боевую работу», а также написал: «Крым — наш!».
Минобороны РФ повреждения кораблей не комментировало.