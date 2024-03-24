Война Семьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

Вечером 23 марта Владимир Зеленский прокомментировал заявления о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» словами о «ничтожестве Путине»
«Это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал — думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
«И Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорваны дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других», — заявил президент Украины.
Минобороны РФ вечером 23 марта заявило об отражении обстрела с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» по территории Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела и работы системы ПВО в регионе пострадали два человека, они были госпитализированы.
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук: Россия в ночь на 24 марта атаковала Украину 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и 28 ударными беспилотниками «Шахед».
18 крылатых ракет и 25 «Шахедов» удалось сбить, сказано в сообщении. Обстрелу подверглись Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Сумская, Киевская, Волынская и Львовская области Украины.
Здравствуйте! Сегодня — 760-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжим следить за главными событиями, связанными с этой войной.