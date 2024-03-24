Война Семьсот шестидесятый день. Онлайн «Медузы»

Вечером 23 марта Владимир Зеленский прокомментировал заявления о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» словами о «ничтожестве Путине»

«Это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал — думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

«И Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорваны дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других», — заявил президент Украины.