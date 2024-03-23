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Война Семьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 марта читайте здесь.

Теракт в «Крокус Сити Холле» может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Центр напомнил о взрывах жилых домов и случаях захвата заложников в России в конце 1990-х и начале 2000-х годов — и заявил, что Кремль использовал «для оправдания второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа».

Ранее ФСБ заявила, что подозреваемые в теракте в «Крокусе» собирались бежать в Украину, где «имели соответствующие контакты». Украина отвергает предположение о своей причастности к теракту, в котором, по последним данным, погибли по меньшей мере 115 человек.

В Харькове до сих пор сложная ситуация со светом — после вчерашней российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате которой Харьков был полностью обесточен.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас в Харькове. продолжают подключать к электричеству бытовых потребителей. «Темп максимальный из возможного сейчас», — добавил Зеленский.

В Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Николаеве и Запорожье практически восстановлена техническая возможность подачи электричества.

Вчерашний удар по Украине

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по плотине Днепрогэса. Харьков остался без света

Вчерашний удар по Украине

Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Удар нанесен по плотине Днепрогэса. Харьков остался без света

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что Украина и ее союзники якобы являются главными заинтересованными в теракте в «Крокусе». Почему он сделал такой вывод, агентство не уточняет.

Если версия о причастности Украины к теракту подтвердится, должен последовать «внятный ответ на поле боя», добавил Картаполов.

ФСБ утверждает, что подозреваемые в теракте в «Крокусе» собирались бежать в Украину, где «имели соответствующие контакты»

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что четверо подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» задержаны в Брянской области. Заявление ФСБ цитирует РИА Новости.

«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву», — заявили в ФСБ.

В российской спецслужбе утверждают, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, они «имели соответствующие контакты на украинской стороне».

МИД Украины ранее категорически отверг предположения о том, что Украина якобы причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». «Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля», — заявили в министерстве.

В Украину вернулись еще девять детей, незаконно депортированных в Россию. Об этом 22 марта рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы сегодня встретили 5 детей, которых похитила россия: 4 из них — из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка», — написал Ермак.

По его словам, еще четверо из девяти детей вернулись раньше и уже побывали в украинском Центре защиты прав ребенка, где рассказали «о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали». «Детей заставляли ходить в русские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства в Украине», — добавил Ермак.

Здравствуйте! Начался 759-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжим следить за главными событиями, связанными с этой войной.