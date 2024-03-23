Война Семьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

Теракт в «Крокус Сити Холле» может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Центр напомнил о взрывах жилых домов и случаях захвата заложников в России в конце 1990-х и начале 2000-х годов — и заявил, что Кремль использовал «для оправдания второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа».

Ранее ФСБ заявила, что подозреваемые в теракте в «Крокусе» собирались бежать в Украину, где «имели соответствующие контакты». Украина отвергает предположение о своей причастности к теракту, в котором, по последним данным, погибли по меньшей мере 115 человек.