Война Семьсот пятьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 марта читайте здесь.
Теракт в «Крокус Сити Холле» может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Центр напомнил о взрывах жилых домов и случаях захвата заложников в России в конце 1990-х и начале 2000-х годов — и заявил, что Кремль использовал «для оправдания второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа».
Ранее ФСБ заявила, что подозреваемые в теракте в «Крокусе» собирались бежать в Украину, где «имели соответствующие контакты». Украина отвергает предположение о своей причастности к теракту, в котором, по последним данным, погибли по меньшей мере 115 человек.
В Харькове до сих пор сложная ситуация со светом — после вчерашней российской атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате которой Харьков был полностью обесточен.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас в Харькове. продолжают подключать к электричеству бытовых потребителей. «Темп максимальный из возможного сейчас», — добавил Зеленский.
В Сумской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Николаеве и Запорожье практически восстановлена техническая возможность подачи электричества.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что Украина и ее союзники якобы являются главными заинтересованными в теракте в «Крокусе». Почему он сделал такой вывод, агентство не уточняет.
Если версия о причастности Украины к теракту подтвердится, должен последовать «внятный ответ на поле боя», добавил Картаполов.
ФСБ утверждает, что подозреваемые в теракте в «Крокусе» собирались бежать в Украину, где «имели соответствующие контакты»
Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что четверо подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» задержаны в Брянской области. Заявление ФСБ цитирует РИА Новости.
«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы. В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву», — заявили в ФСБ.
В российской спецслужбе утверждают, что после совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, они «имели соответствующие контакты на украинской стороне».
МИД Украины ранее категорически отверг предположения о том, что Украина якобы причастна к теракту в «Крокус Сити Холле». «Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля», — заявили в министерстве.
В Украину вернулись еще девять детей, незаконно депортированных в Россию. Об этом 22 марта рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы сегодня встретили 5 детей, которых похитила россия: 4 из них — из детских домов (от 3 до 10 лет) и одна 12-летняя девочка», — написал Ермак.
По его словам, еще четверо из девяти детей вернулись раньше и уже побывали в украинском Центре защиты прав ребенка, где рассказали «о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали». «Детей заставляли ходить в русские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства в Украине», — добавил Ермак.
Здравствуйте! Начался 759-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжим следить за главными событиями, связанными с этой войной.