Войска РФ атаковали Одессу беспилотниками. Часть города осталась без электричества, не ходят троллейбусы и трамваи

Российские войска в ночь на 25 марта вновь атаковали Одессу беспилотниками, сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

В результате удара дронами повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в части города отключено электричество. «Все экстренные службы работают», — добавил он.

В Одессе ночью была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в городе.

Мэрия Одессы сообщила, что в городе временно не ходят троллейбусы и трамваи, на линии планируется вывести дополнительные автобусы.

В детских садах, которые оказались без электричества, продолжают работать дежурные группы, но, как предупредила администрация города, приготовить еду для детей пока нельзя, родителей просят накормить их дома.

По данным «Укрэнерго», войска РФ нанесли удар по двум электроподстанциями в южном регионе. Из-за повреждения оборудования, говорится в заявлении компании, в Одессе и Одесской области вынуждено увеличены периоды ограничения потребления. «Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от нагрузки, которая может повлечь дополнительные технологические повреждения», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, в свою очередь, сообщила, что перед тем, как ударить дронами, «противник работал тактической авиацией и выпустил радиолокационную ракету Х-31».

Силам ПВО, цитирует Гуменюк «РБК-Украина», удалось сбить по четыре дрона над Одессой и Николаевской областями. Обломки одного из сбитых дронов попали в жилой дом в Николаевской области, рассказала она, пострадали 11 человек, трое из них госпитализированы.

По словам Гуменюк, в Николаевской области беспилотник также атаковал объект энергетической инфраструктуры, спровоцировав пожар. Возгорание удалось оперативно потушить, сказала она.

Войска РФ 22 марта нанесли массированный удар по Украине, атакуя энергетическую инфраструктуру. В результате атаки были, в частности, были повреждены сооружения крупнейшей гидроэлектростанции Украины — Днепрогэса. Минобороны РФ назвало удары по Украине ракетами и дронами «ударами возмездия» за «попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов» в Белгородской и Курской областях.

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