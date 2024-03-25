Посол России отказался прийти в МИД Польши. Его вызвали после того, как российская ракета пересекла польскую воздушную границу

Посол России в Польше Сергей Андреев отказался от посещения польского МИД, куда он был вызван после того, как российская ракета залетела в воздушное пространство страны.

Андреева вызвали в польский МИД после того, как в ночь на 24 марта российская армия атаковала Украину, и одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши. По данным военных, ракета находилась в польском небе в течение 39 секунд, после чего покинула воздушное пространство.

Однако Андреев в МИД не явился, сообщил спикер польского внешнеполитического ведомства Павел Вронский. «Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», — заявил сам Андреев агентству РИА Новости.

По словам Вронского, польская сторона «задается вопросом», способен ли российский посол должным образом представлять интересы России в Варшаве. Он добавил, что дипломатическая нота о нарушении воздушного пространства Польши будет доставлена в российский МИД «другим способом».

Издание Rzeczpospolita отмечает, что Венская конвенция о дипломатических сношениях не содержит положений о порядке вызова послов, однако это «обычная практика» для передачи нот протеста.

Прошлый инцидент с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой произошел в декабре 2023 года после масштабного обстрела территории Украины со стороны России. О вызове российского посла в тот раз не сообщалось.

В ноябре 2022 года в польском селе Пшеводув в семи километрах от украинской границы после очередного обстрела Украины упали обломки ракеты, которыми были убиты двое фермеров. Следствие пришло к выводу, что ракета была выпущена украинской системой ПВО. Лидеры западных стран заявили, что ответственность за это «в конечном итоге» все равно несет Россия, обстреливавшая Украину.

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