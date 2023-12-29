Генштаб Польши: «неопознанным объектом», вошедшим в воздушное пространство страны, была российская ракета

Глава Генштаба Войска польского генерал Веслав Кукула заявил, что воздушное пространство страны после масштабного обстрела Украины, вероятнее всего, нарушила российская ракета, передает RMF24.

«Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши», — сказал Кукула на пресс-конференции после заседания Бюро национальной безопасности. Он добавил, что военные еще подтверждают и проверяют эту информацию на месте.

Ракета, по словам Кукулы, уже покинула воздушное пространство Польши. «У нас есть радиолокационные подтверждения этого», — сказал генерал.

Ранее издание Polsat написало со ссылкой на неофициальные данные, что воздушное пространство страны, вероятно, было нарушено крылатой ракетой Х-22 или Х-101, которая после изменения курса вернулась в небо Украины и там была сбита силами ПВО.

В ночь на 29 декабря Украина подверглась одному из самых масштабных обстрелов за последние месяцы. После этого армия Польши сообщила, что в воздушное пространство страны со стороны Украины вошел «неопознанный воздушный объект», а президент Польши Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности.

Во время обстрела Украины российские войска выпустили более 100 ракет и около 40 дронов. Обстрелам подверглись Львовская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Киевская области. По последним данным, погибли не менее 24 человек, больше 130 пострадали.

15 ноября 2022 года после подобного масштабного обстрела территории Украины, и в частности, Львовской области, на территории Польши упали обломки ракеты, убившие двух польских фермеров. Следствие с польской стороны пришло к выводу, что ракета была выпущена украинской установкой ПВО С-300.

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россия нанесла один из самых масштабных ударов по украине

Россия выпустила более 100 ракет по Украине. В Киеве, Одессе и Львове повреждены жилые дома, в Днепре — торговый центр. Больше 20 человек погибли, ранены больше 100