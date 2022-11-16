США: вне зависимости от того, кто виноват в падении ракет в Польше, ответственность «в конечном итоге» несет Россия

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Вне зависимости от итогов расследования инцидента с упавшими в Польше ракетами, ответственность за случившееся несет Россия, обстрелявшая гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности при президенте США Эдриенн Уотсон.

«Какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что в конечном итоге ответственность за этот трагический инцидент несет Россия, которая обрушила на Украину шквал ракет, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела — и имеет — полное право защищать себя», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Вашингтон заявил, что полностью доверяет расследованию инцидента, который проводит польское правительство. Власти США отметили, что не будут опережать работу польских коллег и продолжают собирать информацию о случившемся.

«Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Польши Анджея Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом взрыва украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала на территории Польши», — отметил Белый дом, пообещав открыто делиться новой информацией.

Власти США также выразили солидарность с украинцами и выразили соболезнования в связи с потерями, понесенными Украиной в результате обстрелов.

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15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Одна из ракет попала в элеватор, в результате чего погибли два человека. В этот же день Россия нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины.

Власти Украины возложили ответственность за инцидент в Польше на Россию. Москва обвинения отрицает. Страны Запада и власти Польши склоняются к версии, что упавшая на польской территории ракета была украинской. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что произошел «несчастный случай». По его словам, скорее всего, упавшая ракета использовалась украинским ПВО.

По данным CNN, украинские военные сообщили США и их союзникам, что пытались перехватить российскую ракету вблизи места падения ракеты в Пшеводуве примерно в то же время, когда произошел взрыв в приграничном польском селе.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ракета, упавшая в Польше не была запущена ВСУ. «Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — заявил он.