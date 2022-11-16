CNN: Украина сообщила США, что пыталась перехватить российскую ракету рядом с местом падения ракеты в Польше

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Украинские военные сообщили США и их союзникам, что пытались перехватить российскую ракету вблизи места падения ракеты в приграничном польском селе Пшеводув 15 ноября. Об этом CNN рассказал источник в американской администрации.

По данным телеканала, украинские военные заявили, что пытались перехватить ракету примерно в то же время, когда произошел инцидент в Польше.

CNN отмечает, что неясно, запустили ли украинские войска ту самую ракету, которая упала в Польше, но именно эти данные стали основой для текущей оценки ситуации Вашингтоном.

Ранее о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинскими военными, сообщали источники Associated Press в администрации США. По их словам, ее запустили украинские силы ПВО, чтобы сбить приближающуюся российскую ракету.

По данным Reuters, президент США Джо Байден сообщил о подобной версии партнерам по НАТО и «Большой семерке».

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15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Одна из ракет попала в элеватор, в результате чего погибли два человека. В этот же день Россия нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины. Власти Украины возложили ответственность за инцидент в Польше на Россию. Москва обвинения отрицает.

Президент Польши Анджей Дуда допустил, что инцидент в Пшеводуве — несчастный случай. По его словам, скорее всего, это была ракета российского производства, которую могли использовать украинские ПВО. Нет никаких признаков, что ракету запустила Россия и произошло преднамеренное нападение на Польшу, добавил Дуда.

В свою очередь секретарь Украины Алексей Данилов заявил, что Киев предлагает расследовать случившееся вместе и готов передать «доказательства российского следа». Украина ждет от партнеров данные, на основании которых сделан вывод, что это ракета ее ПВО. Данилов призвал немедленно допустить Украину к месту взрыва.