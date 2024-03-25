В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. По неофициальным данным, ее атаковали беспилотники
На Новочеркасской ГРЭС — крупнейшей тепловой электростанции в Ростовской области — в ночь на 25 марта произошел пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, работники станции быстро потушили возгорание. Пострадавших нет. Что стало причиной пожара, устанавливается, отметил глава региона.
«Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — заявил губернатор.
По неофициальной информации, которую приводит телеграм-канал Baza, электростанцию атаковали несколько беспилотников. Атака началась около 2:30 ночи. Другие источники это не подтверждали. Телеграм-канал «Новочеркасск сегодня» сообщил, что в районе ГРЭС ночью слышали около 17-20 взрывов, некоторые из которых сопровождались яркими вспышками в небе. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан удар БПЛА по Новочеркасской ГРЭС.
Внимание. На записи есть мат.
В Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области в ночь на 25 марта.
Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске, в 53 километрах от Ростова-на-Дону. Станцию ввели в эксплуатацию в 1965 году. На ГРЭС девять энергоблоков, сообщается на сайте энергетической компании «ОГК-2», в которую входит станция. Новочеркасская ГРЭС наряду с Ростовской АЭС — «основная базовая электростанция в Ростовской энергосистеме», говорится на сайте государственного «Системного оператора Единой энергетической системы».