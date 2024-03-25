Басманный суд Москвы 25 марта по ходатайству следствия арестовал трех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Братья Диловар и Аминчон Исломовы, а также их отец Исроил арестованы на два месяца, до 22 мая. Всем троим фигурантам, согласно картотеке суда, вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК РФ). Диловару и Аминчону Исломовым уже предъявлены обвинения, их отец пока остается в статусе подозреваемого.

Диловар Исломов Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Аминчон Исломов Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Исроил Исломов Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Исломовы живут и работают в Твери. 23-летний Диловар Исломов — владелец машины «Рено», на которой террористы уехали из «Крокуса». Через несколько часов после теракта он рассказал «Новой газете Европа», что около недели назад продал ее брату жены (РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией сообщало, что Исломов продал машину в феврале, но страховка ОСАГО осталась на его имя).

Диловар и его 33-летний брат Аминчон, по их словам, сами пришли в СК. «Мы сами выехали, когда узнали, что видели мою машину», — сказал Диловар Исломов (цитата по «Медиазоне»). Аминчон Исломов на вопрос судьи, понимает ли он, в чем его обвиняют, ответил: «Я невиновен».

Следствие утверждает, что Диловар и Аминчон Исломовы состояли в организованной преступной группе, куда их вовлек Шамсиддин Фаридуни — один из предполагаемых террористов: Аминчона — не позднее января 2024 года, а Диловара — не позднее 11 марта 2024 года.

Накануне суд арестовал четверых предполагаемых непосредственных исполнителей теракта — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Мухаммадсобира Файзова и Шамсиддина Фаридуни. Двое из них признали вину.

Судя по фото и видео из зала суда, обвиняемых в непосредственном исполнении теракта после задержания пытали. У одного из них на шее были обрывки пакета, у другого было забинтовано ухо, часть которого силовики отрезали ему при задержании. Третьего обвиняемого привезли в суд на медицинской каталке и с катетером, на заседании он не реагировал на происходящее.

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