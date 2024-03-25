Соловьев назвал жалобы белгородцев на обстрелы «мерзкой истерикой». Жители начали предлагать ему перевезти студию в Белгород

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы «Соловьев Live» заявил о «большом количестве разных тварей, притворяющихся блогерами», которые, по его словам, говорили, что «федеральная власть забыла Белгород».

Жалобы белгородцев на обстрелы Соловьев назвал «мерзкой истерикой», которую «тут же подхватывают укронацистские СМИ», и посоветовал жителям «заткнуться», рассказав, как он заехал поговорить с министром общественных коммуникаций области Оксаной Тарантовой и как в Белгороде ставят укрытия.

В ответ авторы одного из белгородских новостных пабликов предложили жителям писать комментарии под последним постом Соловьева, чтобы он «перевез свою уютную телестудию в Белгород».

После этого под постом с эфиром программы во «ВКонтакте» появилось больше 2,5 тысячи комментариев. Во многих из них телеведущему предлагают приехать и пожить в городе. «Предлагаем перенести свою уютную студию в Белгород и под звук сирены добираться с работы и на работу, засыпать и просыпаться. Покажите пример пожалуйста, как не „истерить“ когда прилетает в дома, квартиры и по живым людям», — пишут Соловьеву.

В комментариях к другим постам на странице программы пользователи также оставляют хештег #СоловьевПриезжайБелгородЖдет.

В последние несколько недель обстрелы Белгорода участились и стали особенно интенсивными в дни президентских выборов в середине марта. 19 марта губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что за неделю в Белгородской области от обстрелов погибли 16 и пострадали 98 мирных жителей.

Жители граничащего с Украиной Грайворонского района запустили петицию, адресованную Владимиру Путину, в которой просят «не бросать» их под обстрелами. «Мы за вас голосовали, дали вам власть в руки, почему вы не можете навести порядок на российской земле», — пишут авторы. За неделю петицию подписали более шести тысяч человек.

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