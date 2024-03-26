На странице «Соловьев LIVE» закрыли комментарии. В них пропагандисту предлагали самому приехать в Белгород, после того как он назвал жалобы на обстрелы «истерикой»

На странице программы «Соловьев LIVE» во «ВКонтакте» закрыли комментарии после флешмоба жителей Белгорода. На это обратил внимание телеканал RTVI.

Вечером 25 марта белгородцы начали массово оставлять комментарии на странице программы, призывая телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьева приехать в Белгород или перенести туда студию.

Это произошло после того, как Соловьев в своей программе говорил о «большом количестве разных тварей, притворяющихся блогерами», которые, по его словам, утверждают, что «федеральная власть забыла Белгород».

Жалобы на обстрелы Соловьев назвал «мерзкой истерикой», которую «тут же подхватывают укронацистские СМИ».

Комментарии про Белгород оставляли не только под видео с программой, где Соловьев говорил про обстрелы города, но и под другими передачами. Во многих сообщениях жители предлагали телеведущему приехать в город.

«Весь Белгород будет счастлив принять Вас на пару дней. Почувствуете, как это молиться, только чтобы доехать (дойти) от точки А до точки Б и остаться в живых», — говорится в одном из комментариев. Пользователи также оставляли хештег #СоловьевПриезжайБелгородЖдет.

Белгород и Белгородская область регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Число обстрелов увеличилось незадолго до президентских выборов в России, которые проходили с 15 по 17 марта. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за две недели в результате обстрелов погибли 24 человека, более 150 человек пострадали.

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