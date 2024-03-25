«Если ты таджик, я с тобой не поеду» После теракта в «Крокусе» граждане Таджикистана столкнулись в России с особой ненавистью и агрессией. Вот лишь несколько примеров

Александр Миридонов / Коммерсант / Sipa USA / Vida Press

После теракта в «Крокус Сити Холле» и задержания подозреваемых, оказавшихся гражданами Таджикистана, силовики усилили проверки людей с «восточной внешностью». В российских городах люди отказываются от поездок на такси с водителями из Таджикистана, а главы таджикских диаспор, как пишет телеграм-канал Baza, рекомендуют своим согражданам не выходить из дома по вечерам. Сотрудники барбершопа, в котором один из задержанных проработал меньше трех месяцев, начали массово получать угрозы. «Медуза» собрала несколько примеров того, как россияне отреагировали на теракт и новости о том, что в нападении на «Крокус» подозревают граждан Таджикистана.

На следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» в соцсетях появились имена подозреваемых, которых силовики задержали, как утверждается, на пути к российско-украинской границе в Брянской области. Один из них, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, как выяснилось, проработал несколько месяцев в барбершопе «Площадка» в городе Тейково Ивановской области. Узнав об этом, местные жители начали угрожать администратору салона и мастерам.

На скриншотах, опубликованных телеграм-каналом Baza, пользователи предлагают «приехать толпой» в «этот барбершоп» и пишут, что вычислят и сожгут дома сотрудников. Где оставлены эти комментарии, не уточняется (у страницы барбершопа другие адрес и дата создания). Судя по всему, их писали в неофициальном сообществе барбершопа во «ВКонтакте», но сейчас их там нет.

Однако на стене официального паблика барбершопа 23 марта появилась запись о том, что на салон «обрушилась дикая ненависть». «Звонят и угрожают администратору и мастерам, люди ставят плохие оценки и пишут ужасные отзывы», — говорилось в сообщении. Сотрудники барбершопа утверждают, что Файзов работал в салоне несколько недель и был на испытательном сроке с ноября 2023 года, а после этого связь с ним не поддерживали. Позже эта запись была удалена со стены, а паблик стал закрытым.

Директор барбершопа Ямина Сафиева рассказала «Московскому комсомольцу», что у руководителей салона «не замолкают телефоны», потому что им звонят и пишут с угрозами. «Люди желают смерти, звонят мне. Я беременная, не знаю, что делать. Боюсь выходить на улицу», — сказала она. По ее словам, ничего подозрительного за Файзовым сотрудники не замечали. Корреспонденту РИА Новости, посетившему барбершоп 25 марта, сказали, что сотрудников увезли давать показания (об этом же говорила и Сафиева).

В Екатеринбурге, как пишет местное издание Itʼs My City, патрули начали останавливать мужчин с «восточной внешностью», а администрация одного из торговых центров запросила у своих арендаторов информацию о сотрудниках из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Кроме того, некоторые пользователи сервисов такси стали отказываться от поездок с водителями из Таджикистана. Телеграм-каналы и паблики выкладывают скриншоты, на которых люди в приложениях пишут водителям, чтобы они отменяли заказ, если они из Таджикистана. «Здравствуйте, если ты татжик отменяй заказ я с тобой не поеду», — пишет один из пользователей (орфография и пунктуация сохранены).

Главы таджикских диаспор, как пишет телеграм-канал Baza, рекомендовали своим согражданам не выходить из дома по вечерам после работы и не посещать массовые мероприятия. Некоторые работодатели, по данным телеграм-канала, попросили своих сотрудников из Таджикистана сдать актуальные личные данные: ФИО, данные паспорта и сведения о месте жительства.

Предостережение опубликовал и МИД Кыргызстана, рекомендовавший своим гражданам временно воздержаться от поездок в Россию в связи с введением усиленных мер безопасности. Тем, кто уже находится в России, посоветовали носить с собой документы.

Модель и блогер из Таджикистана Дина Саева записала обращение, в котором поддержала своих соотечественников. «Мы должны все вместе сплотиться против терроризма, а не нации в лице моих соотечественников. Десятки миллионов таджиков не виноваты в этом акте насилия, которому нет оправдания», — говорит Саева.

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что люди, которые призывают к погромам и самосудам после теракта, должны быть привлечены к ответственности, потому что они по сути «провоцируют дестабилизацию внутри страны». По его мнению, борьба с мигрантами в такой форме «неизбежно аукнется обострением».

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