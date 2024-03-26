Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по обвинению в теракте

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

В России Малюка обвиняют в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), сообщает ТАСС 26 марта со ссылкой на пресс-службу суда.

Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

25 марта в эфире украинского ТВ было показано интервью Малюка, в котором он, в частности, намекнул на причастность СБУ к убийствам «военкора» Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, а также подрыву автомобиля, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин.

Малюк также рассказал об атаках украинских морских дронов на корабли Черноморского флота РФ, стоящие в Крыму. «Пусть россияне ожидают очередного хлопка», — заявил он, добавив, что «мы никогда не повторяемся» (цитаты по «Украинской правде»).

Также 25 марта Малюк в видеообращении, приуроченном к 25-летию создания СБУ, говорил о причастности этой спецслужбы к ударам по российским НПЗ, в результате которых, по данным Reuters, РФ с начала 2024 года потеряла около 7% нефтеперерабатывающих мощностей.

Ранее глава СБУ заявлял и о причастности СБУ к организации взрыва на Крымском мосту.