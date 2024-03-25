Reuters: Россия из-за атак украинских дронов с начала года потеряла около 7% нефтеперерабатывающих мощностей

По меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на свои подсчеты.

По оценке агентства, семь НПЗ из-за атак дронов остановили мощности по переработке 4,6 миллиона тонн нефти, или 7% от общего объема.

Одним из последних мощности остановило АО «Куйбышевский НПЗ», расположенное в Новокуйбышевске Самарской области. Беспилотники атаковали этот завод в ночь на 23 марта. По данным источников Reuters, после атаки завод остановил работу нефтеперерабатывающей установки CDU-5, из-за чего мощности предприятия снизились вдвое.

Украина в последние месяцы атаковала несколько нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, складов и хранилищ, расположенных в России и на оккупированных территориях.

На фоне атак власти РФ с марта запретили на полгода экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях растущего спроса, сообщало министерство обороны Великобритании. «Вероятно, российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились в результате многочисленных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам по всей России», — отмечала британская разведка.

Власти США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, сообщала ранее в марте газета Financial Times со ссылкой на источники.

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