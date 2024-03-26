Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

На его место, согласно другому указу, назначен глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. Главой разведки назначен Олег Иващенко.

О причинах такого решения не говорится. Сам Зеленский увольнение Данилова не комментировал.

Алексей Данилов занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны с 2019 года. Перед отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного издание The Economist писало, что президент Украины предлагал главкому занять должность секретаря СНБО, но тот отказался.

В 2022 году «Политика страны» со ссылкой на источник в окружении Зеленского писала, что у Данилова в последние месяцы нарастал конфликт с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и рядом других соратников президента. По словам собеседника издания, Данилов был «постепенно отстранен от влияния на многие процессы».

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