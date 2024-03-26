Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит Украина.

«Конечно, Украина», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста Shot о том, кто виноват в теракте — ИГИЛ или Украина.

Согласно последним официальным данным, в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта погибли 139 человек и еще 182 получили ранения. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан». Подлинность заявления террористов подтвердили американские чиновники.

Российские пропагандисты начали говорить об «украинском следе» практически сразу после теракта. Владимир Путин в обращении к россиянам через 19 часов после теракта заявил, что четверо террористов, скрывшихся после нападения на «Крокус», были задержаны по пути в Украину, где для них было подготовлено «окно» для перехода границы.

Украина отрицает какую-либо причастность к теракту в «Крокусе». Владимир Зеленский, говоря о предположениях Путина, назвал российского президента «больным и циничным существом». «Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы», — сказал президент Украины.

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