ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге для прессы спросили о том, каким образом может прослеживаться «украинский след» в теракте в «Крокусе Сити Холле», если во главе Украины стоит еврей. Представитель Кремля ответил, что Зеленский — это «своеобразный еврей».

Вот как полностью звучал вопрос журналиста и ответ Пескова на брифинге:

Вопрос: Можно ли сформулировать ответ на такой вопрос: допускают ли в Кремле, что исламисты, совершившие теракт, могут быть как-то связаны с украинским руководством, с учетом того, что там во главе стоит все-таки еврей?

Песков: Ну, еврей своеобразный там стоит, еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима. Это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и опираясь на заявления.

Что касается, можно ли сказать так или иначе, можно сказать как угодно. И это наверное могут себе позволить обозреватели и аналитики. Но еще раз повторяю, пока идет следствие, какие-то официальные власти не могут себе позволить делать какие-то заявления на этот счет. Хотя я вам рекомендую очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за два последних дня. В этом контексте они очень важны.

Владимир Путин в обращении к россиянам 23 марта, спустя почти 20 часов после теракта в «Крокус Сити Холле», заявил, что четверо террористов были задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено «окно» для перехода границы.

25 марта Путин заявил, что нужно ответить на вопрос, «почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал». «Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — сказал президент РФ. Он добавил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но США, по мнению Путина, пытаются убедить другие страны, что «киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама».

Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка ИГИЛ под названием «Вилаят Хорасан». Подлинность заявления террористов подтвердили нескольким изданиям американские чиновники.

Украина какую-либо причастность к теракту отрицает. «Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 марта.

Владимир Путин регулярно допускает антисемитские высказывания, говоря о руководстве Украины. 5 сентября 2023 года Путин сказал, что «западные кураторы» поставили во главе Украины «этнического еврея», чтобы «прикрыть античеловеческую сущность» современной Украины. В июле 2023 года Путин заявлял, что, по словам его «друзей — евреев с детства», Зеленский «не еврей, а позор еврейского народа».

Читайте также

«Преступление совершено руками радикальных исламистов. Но возникает вопрос: кому это выгодно?» Путин обвинил в теракте в «Крокусе» «тех, кто воюет с Россией руками киевского режима»

Читайте также

«Преступление совершено руками радикальных исламистов. Но возникает вопрос: кому это выгодно?» Путин обвинил в теракте в «Крокусе» «тех, кто воюет с Россией руками киевского режима»