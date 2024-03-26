Украинские военные защищают разрушенный Угледар. В Киеве проводят сложнейшие операции солдатам, потерявшим конечности на фронте Семьсот шестьдесят первый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадали четыре человека.
- Над Киевом сбили две ракеты. Пострадали 10 человек, разрушено нежилое здание.
- Украинская разведка: атакованный в выходные в Крыму корабль «Ямал» получил повреждения «критического характера».
- Крупнейшая частная энергокомпания Украины потеряла половину мощностей после российского удара 22 марта.
- Войска РФ атаковали беспилотниками Одесскую и Николаевскую области. Часть Одессы осталась без электричества.
- В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. По данным телеграм-каналов, ее атаковали беспилотники.
Разрушения в Угледаре
Угледар — город в Донецкой области, который уже более двух лет находится в зоне боев. Он сильно разрушен из-за постоянных обстрелов, которые ведут российские войска, пытающиеся захватить город.
Реабилитация солдат ВСУ, потерявших конечности
В Киеве с 2023 года работает Центр сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, где помогают военнослужащим, получившим ранения на фронте. Врачи центра проводят сложнейшие операции, в том числе применяя, впервые в Украине, новейшую методику восстановления конечностей под названием остеоинтеграция. Средства на операции и новейшие бионические протезы помогает собрать благотворительный фонд «Центр спасения жизни».
Обстрел Киева
Российские войска 24 марта нанесли по Киеву ракетный удар. Средства ПВО сбили над столицей Украины две баллистические ракеты. Пострадали, по данным мэра Киева Виталия Кличко, 10 человек.
Главные фотографии предыдущего — семьсот шестидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.