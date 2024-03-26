Украинские военные защищают разрушенный Угледар. В Киеве проводят сложнейшие операции солдатам, потерявшим конечности на фронте Семьсот шестьдесят первый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Пострадали четыре человека.

Над Киевом сбили две ракеты. Пострадали 10 человек, разрушено нежилое здание.

Украинская разведка: атакованный в выходные в Крыму корабль «Ямал» получил повреждения «критического характера».

Крупнейшая частная энергокомпания Украины потеряла половину мощностей после российского удара 22 марта.

Войска РФ атаковали беспилотниками Одесскую и Николаевскую области. Часть Одессы осталась без электричества.

В Ростовской области произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. По данным телеграм-каналов, ее атаковали беспилотники.

Разрушения в Угледаре

Угледар — город в Донецкой области, который уже более двух лет находится в зоне боев. Он сильно разрушен из-за постоянных обстрелов, которые ведут российские войска, пытающиеся захватить город.

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

В Угледаре держат оборону украинские военные, в том числе из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

До начала полномасштабной войны в Угледаре жили около 15 тысяч человек. Сейчас в разрушенном городе остаются несколько сотен жителей Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Wolfgang Schwan / Anadolu / ddp / Vida Press

Реабилитация солдат ВСУ, потерявших конечности

В Киеве с 2023 года работает Центр сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, где помогают военнослужащим, получившим ранения на фронте. Врачи центра проводят сложнейшие операции, в том числе применяя, впервые в Украине, новейшую методику восстановления конечностей под названием остеоинтеграция. Средства на операции и новейшие бионические протезы помогает собрать благотворительный фонд «Центр спасения жизни».

При остеоинтеграции в остаток кости утраченной конечности вживляется металлический имплантат, а уже к нему с помощью специального переходника крепится протез Narciso Contreras / Anadolu / ddp / Vida Press

Полицейский и военный Александр Зозуляк, потерявший руку во время боевых действий под Дебальцево в 2015 году, стал один из первых в Украине пациентов, которому была сделана операция по остеоинтеграции Narciso Contreras / Anadolu / ddp / Vida Press

Реабилитация после операции занимает от двух месяцев до полугода, рассказывал хирург-ортопед и руководитель Центра сложного протезирования, остеоинтеграции и бионики Александр Галузинский Narciso Contreras / Anadolu / ddp / Vida Press

«При остеоинтеграции появятся лучшая управляемость, ведь протез крепится непосредственно к кости. Также появится костно-суставное ощущение, при котором нагрузка идет непосредственно на кость. Благодаря чему пациент лучше чувствует поверхность и чувствует себя увереннее при ходьбе и движениях», — объяснял Галузинский Narciso Contreras / Anadolu / ddp / Vida Press

Обстрел Киева

Российские войска 24 марта нанесли по Киеву ракетный удар. Средства ПВО сбили над столицей Украины две баллистические ракеты. Пострадали, по данным мэра Киева Виталия Кличко, 10 человек.

Обломки сбитой ракеты упали в Печерском районе Киева, повредив, в том числе, здание Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Повреждения получили спортивный зал, конгресс-холл и выставочный центр Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Ruslan Kaniuka / Ukrinform / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Кроме того, обломки ракет, сообщила Киевская военная администрация, упали в лесополосе в Голосеевском районе и в Днепровском районе. В Соломенском районе Киева был поврежден многоэтажный дом Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот шестидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.