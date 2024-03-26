ФСБ заявила, что сторонник РДК готовил теракт в Самарской области. По версии спецслужбы, при задержании произошел «самоподрыв бомбы», подозреваемый погиб

ФСБ сообщила, что сторонник «Русского добровольческого корпуса» ( ) готовил теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области.

По версии спецслужбы, теракт готовил гражданин России 1994 года рождения. В ФСБ заявили, что, действуя по указанию «куратора», мужчина достал из заранее оборудованного тайника изготовленное им самодельное взрывное устройство, «чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций».

«При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — заявили в ФСБ.

В сообщении ФСБ также утверждается, что в период с 2022 по 2024 год мужчина «публично занимался дискредитацией ВС РФ», а в сентябре 2023 года его завербовали украинские спецслужбы «при посредничестве одного из активистов РДК — Кудашева Александра».

В квартире подозреваемого нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства и еще одно самодельное взрывное устройство, утверждает ФСБ. В телефоне погибшего сотрудники ФСБ обнаружили переписку с «куратором» и «материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами».

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