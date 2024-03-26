Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения президента России Владимира Путина о возможной причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

«Сегодня Путин снова разговаривал сам с собой, и это снова транслировали по телевидению. Опять обвиняет Украину. Больное и циничное существо. Все у него террористы, кроме него самого, хотя террором уже два десятилетия питается именно он. Именно он — самое большое окно для террора. Он и его спецслужбы», — сказал Зеленский в вечернем обращении 25 марта.

Он добавил, что когда Путина не станет, «запрос на террор и насилие исчезнет вместе с ним, потому что это его запрос». «Ничей больше», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Путин, выступая 23 марта с обращением к россиянам спустя почти 20 часов после теракта в «Крокус Сити Холле», сказал, что четверо исполнителей нападения задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено «окно» для перехода границы.

25 марта Путин заявил, что нужно ответить на вопрос, «почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал». «Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма. Но вопросов действительно очень много», — говорил президент РФ. Он добавил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но США, по мнению Путина, пытаются убедить другие страны, что «киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама».

Украина какую-либо причастность к теракту отрицает. После стрельбы в «Крокус Сити Холле» связанное с новостное агентство «Амак» сообщило, что террористическая группировка взяла на себя ответственность за теракт. Подлинность этого заявления подтвердили нескольким изданиям американские чиновники.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек.

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