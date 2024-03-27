ФСБ заявила о гибели «пособника РДК», который якобы совершил «самоподрыв» в Самарской области По данным СМИ, он был призером конкурса предпринимателей и выходил на антивоенные пикеты

26 марта ФСБ объявила о предотвращении теракта в пункте приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций Самарской области.

В спецслужбе утверждают, что взрыв готовил пособник «Русского добровольческого корпуса» ( ), гражданин России 1994 года рождения, который подорвался на самодельной бомбе и погиб. Имя подозреваемого не называлось.

«При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали», — заявили в ФСБ.

Государственные СМИ распространили оперативную съемку ФСБ. На ней показаны вооруженные силовики, пробирающиеся в вечернее время вдоль гаражей. Один из них кричит: «Руки поднял! У него что-то в руках там, что-то в руках! Отбрось!». Следом слышен взрыв. На видео также показаны останки человека на снегу и обыск в квартире. Как обратили внимание СМИ, на последнем кадре видео ФСБ можно заметить шеврон со свастикой на бронежилете у силовика. Где и когда сделано видео, неизвестно.

В ФСБ заявили, что погибший «публично занимался дискредитацией ВС РФ» с 2022 по 2024 год, а в сентябре 2023-го его завербовала для диверсий в России украинская спецслужба при посредничестве активиста РДК Александра Кудашева. При обыске в квартире подозреваемого якобы обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, а в телефоне — переписку с «куратором».

Управление ФСБ по Самарской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту).

Baza назвала имя подозреваемого — это 30-летний Андрей Жвакин. По утверждению телеграм-канала, он погиб при задержании еще в середине марта.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что погибший после совершения теракта планировал уехать в Украину, а также мог быть причастен к недавнему подрыву железнодорожного моста через реку Чапаевку. Он также опубликовал фотографии самодельных взрывных устройств, которые якобы нашли дома у подозреваемого.

Как пишет «7×7», Андрей Жвакин — экоактивист, он также выходил на антивоенные пикеты в Самаре. В феврале 2023 года суд назначил Жвакину 25 часов обязательных работ из-за согласованной акции на День памяти жертв политических репрессий. Его избивали в полиции за съемку антивоенного пикета.

В 2020 году проект Андрея Жвакина «Сервис для экологичного быта» победил на региональном этапе конкурса молодых предпринимателей России, а после активист занял третье место в номинации «Социальное предпринимательство», пишет издание Sota. В Самаре у него был свой магазин экотоваров для дома Zerowaster. После заявления ФСБ о гибели Жвакина портал региональной поддержки бизнеса Самарской области удалил публикацию о том, что погибший был призером конкурса «Молодой предприниматель России».

Пресс-секретарь «Русского добровольческого корпуса» Илья Богданов заявил Sota, что Жвакин не имел отношения к группировке.

Участник РДК Александр Кудашев, который, по версии ФСБ, завербовал Жвакина, до полномасштабной войны жил в Самаре и вместе со своей девушкой, художницей и экоактивисткой Ириной Измайловой занимался проектом «Вторсырье на благотворительность». Волонтеры собирали макулатуру, пластик, батарейки и стекло, убирали берег Волги и вели просветительскую работу на тему раздельного сбора мусора, пишет «Медиазона».

Летом 2023 года Кудашев уехал в Украину. Ирина Измайлова сейчас находится в СИЗО по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ — она якобы придерживается «радикальной проукраинской идеологии» и изготовила перекись ацетона по инструкции «куратора из СБУ».

Фото на обложке: ФСБ РФ / imago images / Scanpix / LETA