«Мемориал» заявил об издевательствах над Олегом Орловым в суде. Его приговорили к двум с половиной годам колонии по делу о «дискредитации» армии

Адвокаты сопредседателя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, осужденного по делу о «дискредитации» армии, подали жалобу в Мосгорсуд на негуманное обращение и нарушение прав их подзащитного.

27 февраля Головинский суд Москвы приговорил Орлова к двум с половиной годам колонии общего режима за антивоенную статью «Им хотелось фашизма. Они его получили». 70-летнего правозащитника отправили в СИЗО. 12 марта он обжаловал приговор и попросил полностью ознакомиться с материалами своего дела.

С тех пор, как пишет «Мемориал», Орлова стали ежедневно доставлять в суд из изолятора — его отвозят еще до завтрака, выдавая сухой паек, и привозят обратно лишь ночью. «Зачастую он бессмысленно проводит целый день в конвойном помещении, потому что сотрудники суда не могут обеспечить ему работу с материалами. Правозащитник простужен, лишен горячей пищи, отдыха, а также конфиденциального общения с адвокатом», — заявляют в правозащитной организации.

Поездка в суд — это несколько часов утром и вечером в полностью заполненном автозаке, в котором нет отопления или нормальной вентиляции. При этом другие пассажиры курят, и Орлову приходится все это время вдыхать табачный дым. Из-за постоянных поездок Орлов простудился, он и защита заявляли об этом и устно, и письменно, но ситуация не изменилась.

В адвокатской жалобе отмечается, что поездки в суд «приводят к бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и не может расцениваться иначе как незаконное давление на Орлова».

По мнению «Мемориала», судья Головинского суда Елена Астахова, выносившая приговор Орлову, хочет быстрее передать дело в апелляционную инстанцию по указке «сверху», ничуть не заботясь о состоянии здоровья правозащитника.

Как проходил суд над Орловым

Председателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским На заседаниях суда Орлов читал «Процесс» Франца Кафки

Как проходил суд над Орловым

Председателя «Мемориала» Олега Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским На заседаниях суда Орлов читал «Процесс» Франца Кафки