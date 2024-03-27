Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам колонии за «фейки» об армии

Участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам колонии по обвинениям в распространии «фейков» о российской армии. Об этом сообщает «Медиазона».

Обвинение просило назначить активистке восемь с половиной лет лишения свободы. Помимо этого, прокурор попросил на четыре года запретить Штейн пользоваться интернетом.

Штейн обвиняли по статье о распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Максимальный срок по этому составу преступления составляет 10 лет лишения свободы.

Этот материал первоначально был опубликован с заголовком «Обвинение запросило восемь с половиной лет колонии для Люси Штейн» и был обновлен после вынесения приговора.

Процесс над Штейн проходит заочно. Она покинула Россию весной 2022 года: на тот момент у нее действовало наказание в виде ограничения свободы по «санитарному» делу, активистка срезала с ноги электронный браслет.

Поводом для возбуждения дела стала публикация в твиттере Штейн в марте 2022 года, где она комментировала видео, на котором, как утверждалось, украинские военные стреляли по ногам пленным россиянам.