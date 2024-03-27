В Буче вспоминают убитых во время оккупации. Под Лиманом украинские войска отражают атаки российской армии Семьсот шестьдесят второй день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Его место занял бывший глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

«Больное и циничное существо». Зеленский прокомментировал слова Владимира Путина, который заявил о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

Николай Патрушев и Александр Бортников высказались о причастности Украины к теракту в «Крокусе». При этом, по данным Bloomberg, в действительности в окружении Путина не считают, что Киев имеет отношение к теракту.

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка по обвинению в теракте.

Россия начала поставлять нефть в Северную Корею вопреки санкциям Совбеза ООН, пишет Financial Times. Вероятно, это бартер за поставки оружия для войны с Украиной.

ФСБ заявила, что сторонник готовил теракт в Самарской области. По версии спецслужбы, при задержании произошел «самоподрыв бомбы», подозреваемый погиб.

Кадр дня. Мемориал погибшим в Буче

В конце марта 2022 года российские войска отступили из Бучи — небольшого города в Киевской области, захваченного в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. За время оккупации в Буче погибли десятки человек, тела мирных жителей лежали прямо на улицах. Власти России убийства мирных жителей Бучи военнослужащими отрицают, несмотря на многочисленные свидетельства. За посты в соцсетях о произошедшем в Буче в РФ заводят дела о «фейках» о российской армии.

Среди убитых российскими военными в Буче был Святослав Туровский. Его отец Александр во вторую годовщину смерти сына возложил цветы на Яблонской улице , где было найдено тело сына Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Блэкаут в Харькове и Одессе после обстрелов со стороны России

Российские войска продолжают наносить ракетные удары и атаковать дронами объекты энергетической инфраструктуры Украины. 22 марта в результате массированного удара в Харькове и Одессе было прервано электроснабжение. Бригады энергетиков делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия российских ударов, но часть потребителей и спустя несколько дней после обстрела оставалась без света.

В Харькове после российского удара без электричества остались около 700 тысяч абонентов

Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

Транспорт на электротяге в Харькове был остановлен. Трамваи и троллейбусы на маршрутах временно заменили на автобусы Ivan Samoilov for Gwara Media / Global Images Ukraine / Getty Images

Из-за отключения электричества в Харькове была прервана подача воды в жилые дома, не работало центральное отопление Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

26 марта — спустя несколько дней после ракетного удара — многие дома в Харькове по-прежнему оставались без электричества Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

В Одессе обломки атаковавшего город российского дрона, сбитого силами ПВО, 25 марта повредили одну из электроподстанций. Без электричества остались 300 тысяч абонентов Viacheslav Onyshchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

Российский удар также вывел из строя подстанцию в Одесской области. Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сообщили в энергетических компаниях ДТЕК «Укренерго» , в Одессе был остановлен электротранспорт и ограничено потребление для промышленных предприятий Viacheslav Onyshchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

ВСУ под Лиманом

Лиман в Донецкой области — один из захваченных российскими войсками городов, которые ВСУ смогли освободить в ходе контрнаступления осенью 2022 года. Под Лиманом, который сильно разрушен, по-прежнему идут ожесточенные бои. В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 27 марта, говорится, что за прошедшие сутки украинские военные отбили 13 атак противника на лиманском направлении. Российские войска на этом участке фронта при поддержке авиации пытаются идти в наступление, украинские военные держат оборону.

Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Jose Colon / Anadolu / ddp / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — семьсот шестьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.