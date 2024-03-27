Депутаты Госдумы потребовали от СК расследовать «акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют в России»

Следственный комитет РФ рассмотрит обращение депутатов Госдумы о необходимости расследования «организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России». Об этом говорится в официальном сообщении СК.

В обращении, которое было опубликовано в телеграм-канале депутата Яны Лантратовой, содержится призыв «расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов».

В обращении упоминаются, в частности, подрыв «Северных потоков», убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.

Вслед за СК о намерении изучить обращение депутатов сообщила Генпрокуратура.

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