Депутаты Госдумы потребовали от СК расследовать «акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют в России»
Следственный комитет РФ рассмотрит обращение депутатов Госдумы о необходимости расследования «организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России». Об этом говорится в официальном сообщении СК.
В обращении, которое было опубликовано в телеграм-канале депутата Яны Лантратовой, содержится призыв «расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов».
В обращении упоминаются, в частности, подрыв «Северных потоков», убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
Вслед за СК о намерении изучить обращение депутатов сообщила Генпрокуратура.