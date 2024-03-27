Российские войска нанесли удар по жилому микрорайону Харькова. Есть погибший, 16 человек пострадали

Российские войска днем 27 марта нанесли удар по жилому микрорайону Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате удара повреждены жилые пятиэтажные дома, а также Институт неотложной хирургии.

По последним данным, которые приводит Терехов, погиб один человек, еще 16 человек пострадали. Среди пострадавших — четверо детей.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что удар был нанесен по Шевченковскому району города. Он добавил, что, по предварительным данным, российские войска впервые ударили по Харькову «управляемым боеприпасом крупного калибра».

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