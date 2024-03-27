«Вопрос по адресу, но мы не будем признавать этого» Глава СБУ дал большое интервью. Вот что он сказал об убийстве Владлена Татарского и покушении на Захара Прилепина

Пожар на нефтебазе в Курской области после атаки дрона. 15 февраля 2024 года Администрация Курской области

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал интервью «Фактам ICTV», в котором подтвердил, что украинская спецслужба наносила удары дронами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Он также прокомментировал покушение на Захара Прилепина и убийства «военкора» Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Вот главное из этого интервью.

«Что мы должны сделать? Перекрыть кислород Путину»

Василий Малюк подтвердил, что СБУ атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы беспилотниками. По его словам, такие атаки будут продолжаться. Он заявил, что «именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет».

«Это фактически треть ее бюджета, в том числе львиная часть военного бюджета. Что мы должны сделать? Конечно же, максимально минимизировать эти поступления и автоматически где-то перекрыть кислород [Владимиру] Путину. Поэтому проведен ряд успешных операций так называемыми дальнобойными дронами», — заявил он.

Глава СБУ утверждает, что Украина «уже и добычу, и переработку» российской нефти с помощью атак на НПЗ. Он добавил, что совместно с СБУ работают Силы специальных операций (ССО) и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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«У нас есть потенциал для уничтожения Крымского моста»

По словам Малюка, Россия сейчас не использует Крымский мост для поставок оружия после двух атак СБУ — в и . Он отметил, что Москва работает над полным восстановлением моста.

«Когда они восстановят опоры, возможно, потенциально снова начнут перемещать боекомплект. Тогда, собственно, мы им в очередной раз скажем: „Привет“. Всему свое время, давайте не ускорять события. Потенциал для его полного уничтожения у нас, конечно же, есть», — заявил глава СБУ.

Он также рассказал о деталях подготовки первой атаки на Крымский мост, которая произошла в октябре 2022 года. По его словам, разработка «оперативного замысла» началась в марте 2022 год. На мосту были взорваны самодельные взрывные устройства, «которые были закамуфлированы под рулоны с пленкой».

«Использовали мы гексогеновую смесь, ее общий вес был почти 14 тонн, в тротиловом эквиваленте — это 21 тонна. Была использована сверхсложная тройная взаимодублирующая система детонации. Кстати, сработала третья, поскольку первые две нам сбили », — утверждает Малюк.

Факти ICTV

«Вопрос по адресу, но мы не будем признавать этого»

Журналистка «Фактов ICTV» Елена Фроляк спросила Малюка, причастны ли сотрудники СБУ к убийству бывшего украинского депутата , «военкора» Владлена Татарского, а также к покушениям на одного из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Олега Царева и писателя Захара Прилепина.

«Вопрос вы задаете по адресу, однако никоим образом мы не будем признавать этого», — ответил Малюк. При этом в интервью он рассказал об обстоятельствах покушений. В случае с Прилепиным Малюк заявил, что в результате покушения писатель якобы «остался без гениталий».

Настоящий военный преступник. Ехал на свою дачу и по дороге произошло срабатывание соответствующей танковой мины. В тот день за рулем был его водитель, также военный преступник, который убивал наших сограждан. Водитель погиб на месте, а Прилепин был существенно и тяжело ранен, был травмирован таз, ноги, и, извините, он остался без гениталий. Пусть он так дальше живет и наслаждается жизнью.

Комментируя убийство Владлена Татарского, Малюк заявил, что в статуэтке, которую вручили «военкору», было «400 граммов термобарического вещества, которое сработало „как бритва“ в отношении него [Татарского]».

Малюк также рассказал, что Илью Киву убили с помощью короткоствольного оружия. Бывшему депутату выстрелили в грудь, потом последовал «контрольный выстрел» в голову.

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Как ответила Россия

Интервью Василия Малюка было опубликовано 25 марта. На следующий день Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его в рамках расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту осенью 2022 года. По версии СК, глава СБУ был организатором группы террористов. Его обвиняют в теракте (пункт «б» часть 3 статьи 205 УК РФ).

В суде также сообщили, что Малюк уже объявлен в розыск. Когда именно он стал фигурантом дела и связано ли решение о его аресте с интервью, неизвестно.

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