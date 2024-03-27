Байден вновь назвал Путина «мясником» и призвал выделить помощь Украине

Президент США Джо Байден, выступая в Северной Каролине, второй раз назвал российского президента Владимира Путина «мясником».

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец позаботиться о помощи Украине [для защиты] от этого мясника Путина», — сказал он.

Байден впервые публично назвал Путина «мясником» ровно два года назад, добавив, что «этот человек не может оставаться у власти». Тогда же президент США заявил, что война с Украиной стала для России «стратегическим провалом» и отбросила ее в XIX век.

Пресс-служба Кремля, комментируя в марте 2022 года выступление Байдена, заявила, что «каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации» США.

Конгресс США несколько месяцев из-за внутриполитических разногласий не может одобрить финансирование военной помощи Украине.

Джо Байден баллотируется на второй срок на посту президента США и проводит предвыборную кампанию. Северная Каролина — один из «колеблющихся» штатов, где ни у демократов, ни у республиканцев нет очевидного преимущества.

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