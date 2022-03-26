Байден назвал Путина «мясником» и заявил о «стратегическом провале» России
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Президент США Джо Байден в ответ на вопрос, что он думает о Владимире Путине, заявил: «Он мясник». Об этом Байден сказал в беседе с журналистами после того, как встретился с украинскими беженцами в Варшаве.
Позднее американский президент провел пресс-конференцию, на которой заявил, что война с Украиной уже стала для России «стратегическим провалом». По словам Байдена, она отбросила Россию в XIX век.
Президент США также обратился к россиянам, заявив, что «российский народ нам не враг». По словам Байдена, он отказывается верить в то, что россияне «приветствуют убийство невинных детей» и одобряют бомбардировки школ и больниц в Украине.
Снова говоря о Путине, Байден сказал: «Этот человек не может оставаться у власти».
Комментируя слова Байдена о «мяснике», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации» США.
Ранее Байден называл Путина «кровавым диктатором и чистейшим головорезом, который ведет аморальную войну против народа Украины».