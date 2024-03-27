Минобороны РФ заявило о 18 сбитых над Белгородской областью реактивных снарядах

Украинские военные вечером 26 марта обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир», заявило Минобороны РФ. Средствами ПВО над регионом были уничтожены 18 реактивных снарядов.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получил один человек. В Белгородском районе «после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ», повреждены окна в двух квартирах многоэтажного дома в поселке Дубовое, пострадали девять частных домовладений и шесть автомобилей. В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля, написал Гладков, а в селе Никольское, сообщил губернатор Белгородской области, пробита кровля одного частного домовладения.

Гладков также сообщил, что власти региона решили не отказываться от включения сигнала ракетной опасности в ночное время. В ночь на 26 марта сигнал решили не включать, однако, написал Гладков, выслушав мнение жителей по этому поводу, власти пришли к выводу, что предупреждение следует все-таки передавать. «Сигнал тревоги „ракетная опасность“ позволил проснуться, взять детей, домашних питомцев, спуститься или перейти в безопасное место», — заявил белгородский губернатор.

Интенсивность обстрелов Белгорода с украинской стороны резко выросла в последние несколько недель. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за две недели в результате обстрелов погибли 24 человека, более 150 человек пострадали.

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