«Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза». Белый дом назвал «пропагандой» заявления Москвы о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Белый дом назвал «ерундой» и «пропагандой» заявления российских властей о возможной причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил на брифинге, что «единоличную ответственность» за теракт несет « ».

«Я хочу воспользоваться моментом, чтобы отреагировать на ерунду и пропаганду, которую мы наблюдаем со стороны Кремля и российского правительства в течение последних нескольких дней по поводу террористической атаки ИГИЛ на концертный зал, которая, к сожалению, унесла жизни более 140 человек», — приводит слова Кирби The Hill.

Он подчеркнул, что ИГИЛ «несет полную ответственность за это нападение».

«Это напоминает мне кое-что из того, что говорил мой дядя, у которого была небольшая ферма. <…> Он говорил, что лучший продавец навоза часто носит образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза», — заявил Кирби.

Слова Кирби прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В русском таких пословиц нет, потому что „навоз во рту носят“ не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка „у кого что болит, тот о том и говорит“. Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение „вымыть рот с мылом“ (to wash oneʼs mouth out with soap)», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения на концертный зал погибли 143 человека и еще 360 пострадали.

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». Однако российские власти говорят о причастности Украины к теракту. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что четверо исполнителей нападения задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено «окно» для перехода границы. О возможной причастности Украины также говорили директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев. Украина причастность к теракту отрицает.

