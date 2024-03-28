Группа «Комсомольск» прекратила концертную деятельность. Музыканты были в списке «запрещенных артистов» и выступали в аннексированном Мелитополе

Группа «Комсомольск» объявила о полном прекращении концертной деятельности после того, как несколько весенних выступлений коллектива в городах России были отменены.

Музыканты написали в соцсетях, что «не прощаются со сценой», но никаких новых выступлений не планируют, а все перенесенные концерты не состоятся. «Не знаем, когда встретимся с вами снова и встретимся ли. Но мы точно останемся приметами времени», — говорится в заявлении «Комсомольска».

Вот пост группы целиком:

Дорогие друзья!

Сложно подобрать нужные слова. Но нам очень хочется поддержать вас в эти дни, когда все мы переживаем последствия чудовищной трагедии. Будьте осторожны, проводите время за любимыми занятиями, с любимыми людьми и с любимой музыкой. Пусть она звучит, несмотря ни на что.

Будущее туманно, а песни «Комсомольска» родом из другого времени и другой реальности. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают.

Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений «Комсомольска» не планируем. Перенесенные мартовские концерты в городах осенью не состоятся, вы можете вернуть билеты по месту их приобретения.

Спасибо всем, с кем мы прошли этот удивительный путь. И отдельное — тем, кто остался с нами. Мы вас очень любим! Не знаем, когда встретимся с вами снова и встретимся ли. Но мы точно останемся приметами времени (а хотелось бы любви).

Как ранее выяснила «Медуза», в феврале 2024 года группа «Комсомольск» попала в обновленный список артистов, чьи выступления в России власти считают нежелательными. Это уже третья версия такого списка с начала войны.

После этого стало известно, что группа выступила в аннексированном Мелитополе в Запорожской области. «Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране, со своими людьми, со своими проблемами и своими радостями. И помогать людям всем, чем можем, а конкретно в нашем случае — песней», — заявили тогда музыканты.

Читайте также

«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране» Группа «Комсомольск», которая была в списке «запрещенных артистов», выступила в оккупированном Мелитополе

Читайте также

«Мы свой выбор сделали и хотим жить в своей стране» Группа «Комсомольск», которая была в списке «запрещенных артистов», выступила в оккупированном Мелитополе