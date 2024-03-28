Войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. В Запорожье ранены два человека

Российские войска в ночь на 28 марта атаковали территорию Украины ударными дронами типа «Шахед». По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего из Крыма и Краснодарского края были запущены 28 беспилотников, 26 из них удалось сбить средствами ПВО.

Кроме того, сообщили украинские военные, войска РФ применили три крылатые ракеты Х-22, противорадиолокационную ракету Х-31П и ракету для комплекса С-300.

Глава Запорожской области Иван Федоров сообщил, что российские дроны атаковал Запорожье. Беспилотники удалось сбить, но их обломки повредили жилые дома в частном секторе. Пострадали две женщины, написал Федоров, они получили легкие ранения.

По данным секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева, в городе в результате атаки дронов повреждены частные дома в трех районах. «Пять домов полуразрушено и еще более 40 повреждено», — написал Куртев.