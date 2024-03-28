Обвинение запросило три года колонии Азату Мифтахову по делу об «оправдании терроризма»

Прокурор потребовал приговорить к трем годам колонии математика, аспиранта МГУ Азата Мифтахова по уголовному делу об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК). Об этом, как пишет группа поддержки подсудимого, сторона обвинения объявила в ходе прений в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга.

Новое уголовное дело против Мифтахова начали рассматривать в конце февраля 2024 года. Математика задержали в сентябре 2023 года сразу после освобождения из колонии в Кировской области, где он отбыл шесть лет заключения по .

По версии следствия, в кировской колонии Мифтахов «являясь активным участником террористической организации „Народная самооборона“ совершил умышленное преступление, а именно осуществлял пропаганду терроризма среди осужденных».

Дело против математика строилось на показаниях двух заключенных и третьего, засекреченного, свидетеля. По утверждению заключенных, Мифтахов якобы говорил, что «будет мстить» за смерть своего друга, воевавшего на стороне Украины, а также что «ФСБ-шников надо взрывать». Засекреченный свидетель говорил на допросе, что математик якобы одобрил поступок Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ.

Мифтахов отрицает свою вину.

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