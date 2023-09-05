Азат Мифтахов в Головинском суде Москвы в январе 2021 года

Первомайский районный суд Кирова арестовал на два месяца математика, аспиранта МГУ Азата Мифтахова по новому уголовному делу. Его обвиняют по статье об «оправдании терроризма» (часть 1 статьи 205.2 УК РФ), Мифтахов отказался признать вину.

На заседании суда по избранию меры пресечения следователь заявил, что Мифтахов, «являясь активным участником террористической организации „Народная самооборона“ совершил умышленное преступление, а именно осуществлял пропаганду терроризма среди осужденных». По версии следствия, 21 мая Мифтахов, находясь в помещении № 2 в ИК-17 «умышленно в присутствии двух осужденных совершил публичное оправдание терроризма».

Дело против Мифтахова строится на показаниях двух заключенных и третьего, засекреченного, свидетеля, пишет «Медиазона». Из протокола допроса заключенного Гаджимуратова следует, что 21 мая во время просмотра новостей, где говорилось о войне, Мифтахов якобы сказал, что «будет мстить» за смерть своего друга, который погиб, воюя на стороне Украины. Заключенный Трушков на допросе заявил, что Мифтахов говорил о необходимости «взрывать ФСБшников», а также что «войну с оккупантами надо вести не только на Украине, но и в России».

Засекреченный свидетель Наумов на допросе говорил, что не присутствовал при разговоре Мифтахова и других заключенных, но утверждал, что математик якобы одобрил поступок , устроившего взрыв в архангельском управлении ФСБ. Мифтахов отрицает сам факт этого разговора.

Азата Мифтахова задержали 4 сентября — на выходе из колонии в Омутнинске Кировской области, где он отбывал наказание по о поджоге офиса «Единой России». Мифтахов находился в заключении с 2019 года, в 2021 году его приговорили к шести годам лишения свободы. На выходе из колонии математика встречали несколько товарищей и родственники. Там же стоял белый фургон с чеченскими номерами, где сидели пятеро оперативников. «Ржали над нами и факи нам показывали», — рассказал «Медиазоне» один из встречающих Мифтахова. Матери, жене и отчиму математика разрешили только коротко переговорить с ним.

17 августа Росфинмониторинг внес Мифтахова в реестр террористов и экстремистов. Позже адвокат математика Светлана Сидоркина сообщила, что дело об оправдании терроризма завели из-за комментариев Мифтахова, сделанных при просмотре телепрограммы в кругу заключенных в колонии.

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