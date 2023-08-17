Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов математика Азата Мифтахова. Это может быть связано с новым уголовным делом

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов математика, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого в 2021 году приговорили к шести годам колонии по делу о нападении на офис «Единой России». Внимание на это обратил телеграм-канал, отслеживающий обновления списка.

В реестр включают фигурантов уголовных дел об экстремизме или терроризме. О том, что против Мифтахова возбуждено дело по такой статье, не сообщалось.

Адвокат математика Светлана Сидоркина в разговоре с «Медиазоной» предположила, что внесение Мифтахова в реестр «связано с тем, что он привлекался к уголовной ответственности, осужден по приговору», но допустила, что это может быть связано и с новым уголовным делом.

«Я не думаю, что это по . У него по политическим мотивам осуждение. Я предполагаю, что именно по этой, скорее всего, причине. Я только могу гадать. Если только там новое уголовное дело не появится», — сказала Сидоркина.

В группе поддержки Мифтахова предположили, что добавление математика в реестр может быть связано с делом «Сети».

«Медиазона» отмечает, что 6 сентября у Мифтахова должен закончиться срок в колонии по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

В конце февраля 2023 года ТАСС писал, что сотрудники ФСБ провели обыски у анархистов и их родственников в рамках расследования уголовного дела о якобы существовавшей «московской ячейке» сообщества «Сеть». По информации источника агентства, нескольких ранее осужденных фигурантов «Сети», имена которых не раскрываются, этапировали в Москву в СИЗО «Лефортово», где они дали показания. Светлана Сидоркина говорила, что «речь идет именно о наличии якобы московской ячейки [„Сети“] и каким-то образом это имеет отношение к Азату, хотя я считаю, что Азат никакого отношения к этому не имеет».

Головинский районный суд Москвы в январе 2021 года приговорил Азата Мифтахова к шести годам колонии по делу о нападении на офис «Единой России». По версии следствия, в январе 2018 года анархисты разбили стекло в офисе партии на Онежской улице в Москве и кинули внутрь дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Мифтахова обвинили в том, что он передал анархистам шашку, а во время акции находился поблизости и следил за обстановкой. Остальные фигуранты дела получили условные сроки. В апреле 2022 года срок заключения Мифтахова сократили на три месяца.

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